В «Лужниках» пройдёт Красочный забег

11 июня в московских «Лужниках» состоится Красочный забег, участники которого раскрасят себя и столицу в цвета радуги. Горожане пробегут пять километров через разноцветные облака безопасной краски, сообщает официальный сайт мэра Москвы.



В этом году марафон отмечает пятилетие. Обычно тысячи участников и болельщиков готовятся к нему задолго до начала регистрации, подбирая образы и объединяясь в команды. В Красочном забеге уже успели поучаствовать герои комиксов, фантастические животные и даже инопланетяне. В этом году вдохновлять бегунов будут теннисистка Вера Звонарёва, ведущая Мария Командная и телепродюсер Таш Саркисян.



Праздник традиционно завершится флешмобом, который обещает стать самым массовым за всю историю забега. Финишное время будет засчитано только для трёх самых быстрых мужчин и женщин, которых наградят призами и подарками.



Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам пройдёт 9 июня с 14:00 до 21:00 и 10 июня с 11:00 до 19:00.