Регбист австралийского клуба «Ворринга» скончался во время матча

Регбист клуба «Ворринга», имя которого не называется, скончался прямо во время матча своей команды с клубом «Гордон» в «Питвоттер регби-парке» в северной части Сиднея, сообщает Daily Telegraph. 25-летний спортсмен упал на поле после столкновения с одним из соперников и не смог подняться. Прибывшие парамедики постарались спасти жизнь молодому человеку, но он скончался, не приходя в сознание.

Все матчи игрового дня соревнований были отменены из-за произошедшей трагедии. По данным источника, у регбиста не было хронических заболеваний.