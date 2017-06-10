Якушев: пока трудно делать заявления по поводу финала КМ по биатлону в Тюмени

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал о подготовке к этапу Кубка IBU в Увате и финальному этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени.

«Мы выполняем целый ряд важных мероприятий по подготовке к Кубку IBU. Соревнования будут проведены на высшем уровне, как это всегда бывает в Тюменской области.

По поводу финала Кубка мира в «Жемчужине Сибири» пока что трудно делать какие-либо заявления. Немного подождём и посмотрим, как будут развиваться события вокруг санкционных решений в биатлоне», — приводит слова Якушева агентство «Тюменская арена».