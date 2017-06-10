Женская сборная России проиграла Канаде в 1/2 суперфинала Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло в 1/2 суперфинала Мировой лиги в Шанхае в упорной борьбе уступила команде Канады со счётом 10:11. Перед заключительной четвертью россиянки вели с преимуществом в три гола, однако в последнем игровом отрезке не смогли отличиться ни разу, пропустив четырежды.

Канадки за титул поспорят с победительницами встречи Венгрия — США, а россиянки разыграют бронзу в матче с худшей командой из этой пары.

Водное поло. Женщины. Мировая лига. Суперфинал. Шанхай, Китай

Полуфинал

Россия — Канада — 10:11 (5:3, 3:1, 2:3, 0:4)