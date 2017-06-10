Сборная России поспорит с венгерками за третье место в суперфинале МЛ в Шанхае

Сборная США в 1/2 суперфинала женской Мировой лиги по водному поло в Шахнае победила команду Венгрии со счётом 8:4. Американки поспорят за титул с ватерполистками из Канады, а венгерки в матче за третье место сыграют со сборной России.

Напомним, что ранее россиянки уступили сборной Канады со счётом 10:11, упустив в последнем периоде преимущество в три гола. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 10 июня.

Водное поло. Женщины. Мировая лига. Суперфинал. Шанхай, Китай

Полуфинал

Венгрия — США — 4:8 (1:2, 0:4, 0:2, 3:0).