Российские «блочницы» — пятые в командном турнире на этапе КМ в Турции

Россиянки Виктория Бальжанова, Мария Виноградова и Александра Савенкова заняли пятое место в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука на втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Анталии. Победили спортсменки из Дании.

В аналогичной дисциплине среди мужчин также первенствовали датчане, а россияне Антон Булаев, Асим Павлов и Виктор Калашников показали седьмой результат. В миксте тоже не было равных лучникам из Дании, а сборная России уступила в 1/8 финала.

Стрельба из лука. Кубок мира. Второй этап. Анталия, Турция

Блочный лук

Мужчины. Командные соревнования

1. Дания.

2. США.

3. Франция…

7. Россия (Антон Булаев, Асим Павлов, Виктор Калашников).



Женщины. Командные соревнования

1. Дания.

2. Колумбия.

3. Италия…

5. Россия.

Микст

1. Дания.

2. Тайвань.

3. Индия…

9-16. Россия (Виктор Калашников, Виктория Бальжанова).