Cборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа европейской серии Гран-при

Мужская сборная России по регби-7 нанесла поражение команде Италии со счетом 29:7 в третьем туре групповых соревнований второго этапа европейской серии Гран-при, который проходит в Лодзи (Польша), и вышла в 1/4 финала.

Ранее в группе С российские регбисты обыграли сборную Англии (24:7) и проиграли команде Уэльса (7:24). Этот результат помог россиянам стать вторыми в группе. Соперник национальной сборной по четвертьфиналу станет известен позднее.

Регби-7. Европейская серия Гран-при. 2-й этап. Польша, Лодзь

Мужчины. Группа C. 3-й тур

Россия – Италия – 29:7 (7:7)