Дамбаев стал шестым на этапе Кубка мира по стрельбе из блочного лука в Турции

Российские блочники остались без медалей второго этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в Анталье (Турция), в личных соревнованиях. Лучший из россиян Александр Дамбаев занял шестое место. Победил Чен Сянсуан из Тайваня.

В женском турнире первенствовала датчанка Сара Сонничсен. Россиянки Наталья Авдеева и Александра Савенкова не сумели выйти в четвертьфинал.

Стрельба из лука. Кубок мира. Второй этап. Турция, Анталья

Блочный лук. Мужчины. Личное первенство

1. Чен Сянсуан (Тайвань).

2. Стив Андерсон (США).

3. Брэден Джеллентайн (США)…

6. Александр Дамбаев (Россия). …

17-32. Антон Булаев, Асим Павлов (оба — Россия).

33-56. Виктор Калашников (Россия).

Женщины. Личное первенство

1. Сара Сонничсен (Дания).

2. Таня Йенсен (Дания).

3. Сара Лопез (Колумбия)…

9-16. Наталья Авдеева, Александра Савенкова (обе — Россия).

17-32. Виктория Бальжанова, Мария Виноградова (обе — Россия).