Дамбаев стал шестым на этапе Кубка мира по стрельбе из блочного лука в Турции

Российские блочники остались без медалей второго этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в Анталье (Турция), в личных соревнованиях. Лучший из россиян Александр Дамбаев занял шестое место. Победил Чен Сянсуан из Тайваня.
В женском турнире первенствовала датчанка Сара Сонничсен. Россиянки Наталья Авдеева и Александра Савенкова не сумели выйти в четвертьфинал.
Стрельба из лука. Кубок мира. Второй этап. Турция, Анталья
Блочный лук. Мужчины. Личное первенство
1. Чен Сянсуан (Тайвань).
2. Стив Андерсон (США).
3. Брэден Джеллентайн (США)…
6. Александр Дамбаев (Россия). …
17-32. Антон Булаев, Асим Павлов (оба — Россия).
33-56. Виктор Калашников (Россия).
Женщины. Личное первенство
1. Сара Сонничсен (Дания).
2. Таня Йенсен (Дания).
3. Сара Лопез (Колумбия)…
9-16. Наталья Авдеева, Александра Савенкова (обе — Россия).
17-32. Виктория Бальжанова, Мария Виноградова (обе — Россия).