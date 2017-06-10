Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Первый тренер Липницкой: от Юли сейчас никто не ждёт чудес, и это ей подходит

10 июня 2017, суббота. 19:22. Другие

Первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Елена Левковец считает, что у её ученицы есть неплохие шансы отобраться на Олимпийские игры.

«Надо знать характер Юли, чтобы делать выводы. Она никогда не сдаётся. Не ставьте на ней, пожалуйста, раньше времени крест. Такие спортсменки рождаются раз в десятилетие, она талантище. Конечно, её замучили травмы, но она успешно восстанавливается и к сентябрьскому отбору подойдёт в хорошей форме. Конкуренты в любом случае будут волноваться, и этот даст Юле дополнительный шанс. От неё сейчас никто не ждёт чудес, она тёмная лошадка. Это то, что ей сейчас подходит.

Это хорошо, что у нас выросло столько талантливых фигуристок-одиночниц. Конкуренция, как известно, позволяет расти и прогрессировать. Я бы отметила, что многим девушкам ещё только предстоит пройти через то, что Липницкая уже миновала, — переходный возраст. Он вызывает массу проблем. Организм буквально перестаёт тебя слушаться. Юля, которой несколько дней назад исполнилось 19 лет, подросла. Я думаю, что сейчас самый лучший момент, чтобы выстрелить», — приводят слова Левковец «Аргументы и факты Урал».

Источник: Аргументы и факты Урал Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Юлия Липницкая
Новости. Другие
10 июня 2017, суббота
19:22 Первый тренер Липницкой: от Юли сейчас никто не ждёт чудес, и это ей подходит
18:58 Легкоатлет Бакулин стал чемпионом России в ходьбе на 20 км
18:43 Дамбаев стал шестым на этапе Кубка мира по стрельбе из блочного лука в Турции
18:14 Яхтсмен Крутских выиграл чемпионат мира «Финн-мастерс»
18:07 Cборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа европейской серии Гран-при
17:50 Кенна выиграл седьмой этап веломногодневки «Критериум Дофине»
17:38 Яхтсменка Елфутина завоевала бронзу финала Кубка мира в классе «RS:X»
17:23 Россиянин Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам, Федосеев взял бронзу
16:57 Вице-губернатор Краснодарского края: переживаем за состояние трамплинов Игр-2014
16:08 Российские «блочницы» — пятые в командном турнире на этапе КМ в Турции
15:28 Сборная России поспорит с венгерками за третье место в суперфинале МЛ в Шанхае
14:28 Женская сборная России проиграла Канаде в 1/2 суперфинала Мировой лиги
14:11 Конева: думаю, зимой я уже буду выступать
13:55 Ефимова, Фесикова и Николаев победили в квалификации этапа «Маре Нострум»
13:01 Бутов: к решениям IAAF нужно прислушиваться, иначе пострадают сами спортсмены
12:33 Чепарев выиграл дистанцию 50 км на ЧР по спортивной ходьбе, Нижегородов — 3-й
12:21 Сотникова встретилась с Ребровым на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»
12:10 Ефимова и Пригода вышли в финал этапа «Маре Нострум» в Монако с лучшим временем
11:37 Крамник и Со победили в фермерском троеборье на турнире в Ставангере
10:39 Якушев: пока трудно делать заявления по поводу финала КМ по биатлону в Тюмени
10:10 Регбист австралийского клуба «Ворринга» скончался во время матча
10:00 12 июня в «Сокольниках» состоится «Большая тренировка «Матч!»
09:15 Болт: у меня нет цели побить мировые рекорды до завершения карьеры
09:00 В «Лужниках» пройдёт Красочный забег
00:49 Тутберидзе: для Загитовой образцом для подражания является Медведева
00:35 Загитова: если другие делают что-то лучше меня, стараюсь сделать то же ещё лучше
00:29 Конева: какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?
00:26 Журова: IAAF демонстрирует русофобские настроения высочайшего уровня
00:02 Самохина: как показал результат матча, в перерыве сделали правильные выводы
9 июня 2017, пятница
23:51 Мутко: коллективные меры наказания — это контрпродуктивно
23:22 Трефилов: поляки сначала тихо-тихо подкрадываются, а затем показывают зубы
23:13 Матлаков и Джобава лидируют на ЧЕ по шахматам перед заключительным туром
22:23 Елфутина вышла на третье место после 4-го дня финала Кубка мира в классе RS:X
22:14 Усманов: сбылась моя самая большая мечта
21:46 Стрелки Дрягин и Вдовина выиграли этап Кубка мира в Габале
21:32 Екимов: российским велогонщикам по силам побороться за медали ОИ в новых видах
21:22 Тяжёлая атлетика может быть исключена из ОИ-2024, если не решит проблему допинга
19:52 Женская сборная России обыграла Польшу в отборе на ЧМ-2017
19:51 Фульсан выиграл шестой этап веломногодневки «Критериум Дофине»
19:41 Столицы ОИ-2024 и ОИ-2028 будут выбраны одновременно
19:21 ВАДА прекратило расследование в отношении российских фехтовальщиков
18:14 По решению МОК в программе ОИ-2020 будет больше молодёжных и смешанных видов
17:42 Лебедева: спортсмен, имеющий нейтральный статус, всё равно имеет гражданство
17:35 Сборная России отправилась на любительский чемпионат Европы по мини-футболу
16:57 Перова вышла в финал этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017