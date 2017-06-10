Первый тренер Липницкой: от Юли сейчас никто не ждёт чудес, и это ей подходит

Первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Елена Левковец считает, что у её ученицы есть неплохие шансы отобраться на Олимпийские игры.

«Надо знать характер Юли, чтобы делать выводы. Она никогда не сдаётся. Не ставьте на ней, пожалуйста, раньше времени крест. Такие спортсменки рождаются раз в десятилетие, она талантище. Конечно, её замучили травмы, но она успешно восстанавливается и к сентябрьскому отбору подойдёт в хорошей форме. Конкуренты в любом случае будут волноваться, и этот даст Юле дополнительный шанс. От неё сейчас никто не ждёт чудес, она тёмная лошадка. Это то, что ей сейчас подходит.

Это хорошо, что у нас выросло столько талантливых фигуристок-одиночниц. Конкуренция, как известно, позволяет расти и прогрессировать. Я бы отметила, что многим девушкам ещё только предстоит пройти через то, что Липницкая уже миновала, — переходный возраст. Он вызывает массу проблем. Организм буквально перестаёт тебя слушаться. Юля, которой несколько дней назад исполнилось 19 лет, подросла. Я думаю, что сейчас самый лучший момент, чтобы выстрелить», — приводят слова Левковец «Аргументы и факты Урал».