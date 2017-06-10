Сборная России по регби с победы стартовала на Кубке наций в Уругвае

Регбисты сборной России с победы стартовали на Кубке наций, проходящем в Монтевидео (Уругвай), обыграв вторую сборную Аргентины со счетом 39:38.
В составе россиян две попытки на счету Дениса Симпликевича, по одной попытке сделали Андрей Темнов, Константин Узунов, Алексей Михальцов и Дмитрий Кротов. Три реализации и один штрафной записал на свой счет Юрий Кушнарев.
Во втором туре 14 июня россияне сыграют с хозяевами – командой Уругвая.
Кубок наций. Монтевидео, Уругвай.
1-й тур
Аргентина А – Россия – 38:39 (12:22)