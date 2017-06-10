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Сборная России по регби с победы стартовала на Кубке наций в Уругвае

10 июня 2017, суббота. 22:32. Другие

Регбисты сборной России с победы стартовали на Кубке наций, проходящем в Монтевидео (Уругвай), обыграв вторую сборную Аргентины со счетом 39:38.

В составе россиян две попытки на счету Дениса Симпликевича, по одной попытке сделали Андрей Темнов, Константин Узунов, Алексей Михальцов и Дмитрий Кротов. Три реализации и один штрафной записал на свой счет Юрий Кушнарев.

Во втором туре 14 июня россияне сыграют с хозяевами – командой Уругвая.

Кубок наций. Монтевидео, Уругвай.
1-й тур

Аргентина А – Россия – 38:39 (12:22)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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10 июня 2017, суббота
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