Адамс: кому нужны россияне на ЧМ? Зачем им этот геморрой?

Россиянин Люкман Адамс, чемпион мира 2014 в помещении в тройном прыжке, почти не надеется выступить на чемпионате мира — 2017.



«Честно говоря, не рассчитываю выступить на чемпионате мира. Кому мы там нужны, если нас на неофициальные соревнования не допускают? Зачем мы им нужны? Зачем им этот геморрой? Нейтральные флаги… Ладно, если там будут 1-2 человека. Да, сейчас допустили 15 человек, но нужно смотреть на то, кто туда реально сможет поехать. Главное – норматив.



За топ-3 сейчас реально может побороться только Мария Ласицкене. Шубенков выигрывал в 2015 году, но сейчас 2017 год. Сейчас многие бегут (110 с барьерами) 13-13,10 секунд, а у него пока 13,21. Если он будет прибавлять, то, конечно, он может побороться. Мало ли, он летом побежит 12,80? Но на данный момент лидерский результат только у Маши", — цитирует Адамса Р-Спорт.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Лондоне с 5 по 13 августа.