Три американки пересекли Флоридский пролив на доске для сёрфинга за 23,5 часа

Три американки пересекли Флоридский пролив, лежащий между Кубой и США, на большой доске для сёрфинга, передвигаясь без помощи вёсел. Для передвижения они использовали исключительно собственные руки. Об этом сообщает майамский телеканал WPLG.

Целью Эйми Спектор, Синтии Агилар и Карен Фигероа было преодоление дистанции в течение 25 часов. Им удалось добраться до Флориды к 9:16 утра по местному времени. В пути они провели 23 часа 27 минут. Изначально каждая из них гребла по два часа. Ближе к концу дистанции они менялись чаще, так как быстрее уставали.



Первым человеком, пересекшим Флоридский пролив на доске для сёрфинга, стал американец Бен Фрайберг, он сделал это в 2013 году, преодолев водную преграду за 28 часов, используя для гребли весло. Отметим, что передвижению мешают не только сильные подводные течения, но и множество акул.