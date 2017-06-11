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Россиянин Мудров стал четвёртым на турнире по прыжкам с шестом в Польше

11 июня 2017, воскресенье. 00:32. Другие

Российский прыгун с шестом Илья Мудров, получивший разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций на выступление под нейтральным флагом, занял четвёртое место на международном турнире в Щецине (Польша).

Победителем соревнований стал бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года поляк Петр Лисек, преодолевший планку на высоте 5,70 м. Второе место занял грек Константинос Филиппидис (5,60), третьим стал чемпион мира 2011 года поляк Павел Войцеховский (5,50). Результат Мудрова, выступавшего под нейтральным флагом, — 5,40 м.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Илья Мудров
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