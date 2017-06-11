Фигурист Редфорд объявил о помолвке с испанцем Фенеро

Канадец Эрик Редфорд, двукратный чемпион мира по фигурному катанию в паре с Меган Дюамель, объявил о помолвке с испанским фигуристов Луисом Фенеро, выступающим в танцах в дуэте с Селией Робледо.

«Я понял, что самые прекрасные вещи в мире достаточно просты. Я вижу это в искусстве, слышу в музыке. Я чувствую это вместе с этим человеком. Любить его просто и красиво. Когда я думаю о жизни с Луисом, то испытываю то чувство лёгкости, которое бывает, когда летишь над горами. Я хочу чувствовать это всегда, поэтому попросил его выйти за меня, и он согласился», — написал Редфорд на своей странице в сети «Инстаграм».

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