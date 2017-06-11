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Коблова: женскую борьбу в Каспийске смотрят и воспринимают как вид спорта

11 июня 2017, воскресенье. 12:10. Другие

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова поделилась впечатлениями от победы на чемпионате России по женской борьбе в Каспийске в весе до 58 кг.

«Мне хотелось реабилитироваться после неудачи на чемпионате Европы. В последние месяцы была проделана большая работа. И её нужно было где-то реализовать. Со мной работает много специалистов. Мой личный тренер Олег Юрьевич Чернов приехал сюда поддерживать. Хочется никого не подвести. Я старалась бороться на приёмах, при этом понимала, что все мои соперницы – молодые спортсменки, которые только переходят во взрослую борьбу.

С Хадижат Муртузалиевой я боролась не первый раз. Мне было приятно видеть, что дагестанские болельщики пришли поболеть за землячку. Я много слышала негатива в адрес проведения чемпионата России по женской борьбе в Каспийске. Но ко мне здесь подходили болельщики и говорили, как они за меня болеют. А это значит, что женскую борьбу здесь смотрят и воспринимают как вид спорта. Это очень приятно, и после таких встреч хочется больше работать, выкладываться и побеждать», — приводит слова Кобловой официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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Валерия Коблова
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