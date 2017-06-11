Загоскин: игроки «Родины» вынуждены работать на стройке разнорабочими

Главный тренер кировской «Родины» Игорь Загоскин рассказал о трудностях в подготовке команды к чемпионату России.

«Мы провели весной тренировочные занятия на льду, но не получилось провести в полном объёме. По сути дела, занимались молодые ребята из высшей лиги и те, у кого контракты не закончились. Несколько игроков просто ушли работать, чтобы содержать семью. Двое человек работают на стройке разнорабочими», — приводит слова Загоскина «Эхо Москвы» в Кирове.

При этом исполнительный директор клуба Андрей Маури выразил уверенность, что команда выступит в суперлиге, несмотря на проблемы с финансированием.

«Попечительский совет во главе с губернатором занимается тем, что решает вопрос по попечителю, основному спонсору команды. И губернатор дал чёткое убеждение, что «Родина» будет играть и в высшей лиге, и в суперлиге», — рассказал Маури.