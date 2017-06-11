Женская сборная России — бронзовый призёр суперфинала МЛ по водному поло в Китае

Сборная России в матче за третье место по итогам суперфинала женской Мировой лиги по водному поло в Шанхае (Китай) одолела команду Венгрии со счётом 9:7. Позднее сегодня, 11 июня, за победу в турнире поспорят команды США и Канады.

Накануне в полуфинале россиянки в упорной борьбе уступили канадкам, упустив в последнем периоде преимущество в три гола. В другом полуфинале американки оказались сильнее сборной Венгрии.

Водное поло. Женщины. Мировая лига. Суперфинал. Шанхай, Китай

Матч за третье место

Россия — Венгрия — 9:7 (3:1, 1:2, 2:0, 3:4).