Сборная России по регби-7 вышла в полуфинал этапа европейского Гран-при в Лодзи

Мужская сборная России по регби-7 в четвертьфинале второго этапа европейской серии Гран-при в Лодзи (Польша) победила команду Грузии со счётом 19:14. В полуфинале подопечные Андрея Сорокина сыграют с командой Ирландии, а за вторую путёвку в финал поспорят регбисты из Испании и Уэльса.

На групповом этапе россияне уступили сборной Уэльса, но оказались сильнее соперников из Италии и Англии.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Лодзь, Польша

Четвертьфинал

Россия — Грузия — 19:14 (14:7).