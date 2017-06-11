Женская сборная России — 4-я в командном турнире на этапе КМ по стрельбе из лука

Женская сборная России остановилась в шаге от пьедестала в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Анталии. Ксения Перова, Саяна Цыремпилова и Наталья Эрдыниева в матче за третье место уступили немкам. В финале команда Тайваня была сильнее японок.

В мужских соревнованиях первенствовали итальянцы, а россияне Александр Кожин, Арсалан Балданов и Галсан Базаржапов не пробились в четвертьфинал.

Стрельба из лука. Кубок мира. Второй этап. Анталия, Турция

Классический лук

Мужчины. Командные соревнования

1. Италия.

2. Казахстан.

3. Япония…

9-16. Россия.

Женщины. Командные соревнования

1. Тайвань.

2. Япония.

3. Германия.

4. Россия.