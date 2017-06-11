Женская сборная России — 4-я в командном турнире на этапе КМ по стрельбе из лука

Женская сборная России остановилась в шаге от пьедестала в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Анталии. Ксения Перова, Саяна Цыремпилова и Наталья Эрдыниева в матче за третье место уступили немкам. В финале команда Тайваня была сильнее японок.
В мужских соревнованиях первенствовали итальянцы, а россияне Александр Кожин, Арсалан Балданов и Галсан Базаржапов не пробились в четвертьфинал.
Стрельба из лука. Кубок мира. Второй этап. Анталия, Турция
Классический лук
Мужчины. Командные соревнования
1. Италия.
2. Казахстан.
3. Япония…
9-16. Россия.
Женщины. Командные соревнования
1. Тайвань.
2. Япония.
3. Германия.
4. Россия.