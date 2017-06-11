Шубенков: соперники реагируют на меня позитивно, косых взглядов нет

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, какие чувства испытывает после возвращения на дорожку, а также признался, что не ощущает негатива со стороны соперников.

«Сейчас я себя чувствую новичком, как будто в первый раз приехал на соревнования. Слишком большой перерыв был, успел отвыкнуть от ситуации. Когда раздаётся выстрел, все начинают бежать, а я догоняю. Давно таких ощущений у меня не было. Я получаю искреннее удовольствие от процесса, по-настоящему счастлив, ведь занимаюсь любимым делом спустя долгое время. Мне этих чувств не хватало, всегда наслаждался такими моментами. Сплошной позитив.

Соперники на меня реагируют позитивно, все меня приветствуют и говорят, что рады видеть на беговой дорожке снова. То, что произошло с нами, могло произойти и с другими. Напряжённой обстановку в среде спортсменов не назовёшь. Мы сосредоточены на беге и барьерах. К тем российским спортсменам, которых допустили до стартов, отношение со стороны зарубежных коллег крайне позитивное. Косых взглядов точно нет», — приводит слова Шубенкова «RT на русском».