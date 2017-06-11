Ксения Перова выиграла этап КМ по стрельбе из лука в Турции

Россиянка Ксения Перова победила в личных соревнованиях на втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Анталии. В финале она оказалась сильнее Лин Ши Чи из Тайваня.

Стрельба из лука. Кубок мира. Второй этап. Анталия, Турция



Классический лук. Мужчины. Индивидуальные соревнования

1. Жан-Шарль Валладон (Франция).

2. Брэди Эллисон (США).

3. Давид Паскуалуччи (Италия)…

17-32. Александр Кожин (Россия).

17-32. Арсалан Балданов (Россия).

17-32. Виталий Попов (Россия).

33-56. Галсан Базаржапов (Россия).



Женщины. Индивидуальные соревнования

1. Ксения Перова (Россия).

2. Лин Ши Чи (Тайвань).

3. Ле Чин Инь (Тайвань)…

9-16. Туяна Дашидоржиева (Россия).

17-32. Саяна Цыремпилова (Россия).

17-32. Наталья Эрдыниева (Россия).