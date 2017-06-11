Ксения Перова выиграла этап КМ по стрельбе из лука в Турции

Россиянка Ксения Перова победила в личных соревнованиях на втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Анталии. В финале она оказалась сильнее Лин Ши Чи из Тайваня.
Стрельба из лука. Кубок мира. Второй этап. Анталия, Турция
Классический лук. Мужчины. Индивидуальные соревнования
1. Жан-Шарль Валладон (Франция).
2. Брэди Эллисон (США).
3. Давид Паскуалуччи (Италия)…
17-32. Александр Кожин (Россия).
17-32. Арсалан Балданов (Россия).
17-32. Виталий Попов (Россия).
33-56. Галсан Базаржапов (Россия).
Женщины. Индивидуальные соревнования
1. Ксения Перова (Россия).
2. Лин Ши Чи (Тайвань).
3. Ле Чин Инь (Тайвань)…
9-16. Туяна Дашидоржиева (Россия).
17-32. Саяна Цыремпилова (Россия).
17-32. Наталья Эрдыниева (Россия).