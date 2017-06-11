Участник ЧМ-2017 Широбоков выиграл заход на 10 км на ЧР в Чебоксарах

Российский ходок Сергей Широбоков, который ещё в мае выполнил квалификационный норматив на дистанции 20 км для участия на чемпионате мира — 2017 в Лондоне, на первенстве России в Чебоксарах выступил на дистанции 10 км среди юниоров. Спортсмен преодолел дистанцию за 42 минуты, что на 2,5 минуты быстрее норматива для участия в юниорском первенстве Европы – 2017, где 18-летний Широбоков планирует выступить.

Уже из Гроссето (Италия) Широбоков отправится на чемпионат мира в Лондон, где как нейтральный атлет выступит на дистанции 20 км, которую на командном чемпионате России в Сочи преодолел более чем на минуту быстрее, чем олимпийский чемпион Ван Чжэнь из Китая на Играх-2016.