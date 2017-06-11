Коэ: Болт заставил любить лёгкую атлетику тех, кто ей не интересовался

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ, присутствовавший на соревнованиях Racers Grand Prix в Кингстоне, поделился мнением о спринтере Усэйне Болте, который провёл свой последний в карьере забег.

«Когда, сидя в пабе, вы обсуждаете, кто является величайшим футболистом, вы не придёте к общему мнению. Если ваша дискуссия будет касаться гольфа или тенниса, результат будет тем же. Но однозначно, что Болт – величайший спринтер в мире. Если вспомнить его рекорды, результаты Олимпийских игр, то я не уверен, что когда-либо увижу подобное в своей жизни. Он оставляет огромное наследие. Но самое важное – что благодаря ему нашим спортом заинтересовались люди, которые ранее не следили за лёгкой атлетикой.

В этот день я не хотел бы быть ни в одном другом месте на планете, только здесь. Говорю это не как президент IAAF, а как болельщик. Этот парень изменил наш вид спорта, он превратил в болельщиков лёгкой атлетики тех, кто никогда не любил её. И все комплименты, которые он получает сегодня, он заслужил», — приводит слова Коэ Reuters.