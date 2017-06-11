Сборная России по регби-7 выиграла этап европейского Гран-при в Лодзи

Мужская сборная России по регби-7 в дополнительное время победила команду Испании в финале второго этапа европейской серии Гран-при в Лодзи (Польша). Основное время встречи завершилось со счётом 19:19. В дополнительное время Эдуард Филатов занёс попытку и принёс победу сборной России со счётом 24:19.

Напомним, что на групповом этапе подопечные Андрея Сорокина победили сборные Италии и Англии, а также уступили команде Уэльса. В четвертьфинале россияне оказались сильнее сборной Грузии, а в полуфинале — команды Ирландии.

В матче за третье место сборная Ирландии победила команду Уэльса со счётом 33:5.