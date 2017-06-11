Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на 1-м этапе «Маре Нострум»

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на первом этапе серии «Маре Нострум» по плаванию, который проходит в Монте-Карло (Монако).
Также в активе российских пловцов три серебряныё медали. Вторыми финишировали Светлана Чимрова (баттерфляй, 200 м), Анастасия Фесикова (спина, 100 м) и Кирилл Пригода (брасс, 100 м).
Плавание. «Маре Нострум». Первый этап. Монте-Карло, Монако
Женщины. Брасс. 200 м
1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.22,55.
2. Тэйлор Маккеон (Австралия) – 2.26,18.
3. Дженна Лаукканен (Финляндия) – 2.28,79…
6. Вера Калашникова (Россия) – 2.33,60…
8. Вероника Кучеренко (Россия) – 2.43,59.
Баттерфляй. 200 м
1. Сузука Хасегава (Япония) – 2.06,70.
2. Светлана Чимрова (Россия) – 2.07,67.
3. Катинка Хошу (Венгрия) – 2.08,69…
7. Анастасия Гуженкова (Россия) – 2.14,12.
Спина. 100 м
1. Эмили Сибом (Австралия) – 59,23.
2. Анастасия Фесикова (Россия) – 1.00,34.
3. Катинка Хошу (Венгрия) – 1.00,47.
Мужчины. Вольный стиль. 200 м
1. Джеймс Гай (Великобритания) – 1.47,27.
2. Девон Браун (ЮАР) – 1.48,31.
3. Макс Хортон (Австралия) – 1.48,56…
7. Никита Лобинцев (Россия) – 1.50,62.
Брасс. 100 м
1. Ясухиро Косеки (Япония) – 1.00,08.
2. Кирилл Пригода (Россия) – 1.00,45.
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,55…
5. Андрей Николаев (Россия) – 1.01,78.
6. Всеволод Занько (Россия) – 1.02,06…
8. Данила Доленко (Россия) – 1.03,72.