Ласицкене выиграла этап Мирового вызова с лучшим результатом сезона в мире

На этапе Мирового вызова в Хенгело (Нидерланды) россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, победила в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире — 2,04 м. Предыдущий лучший результат сезона в мире (2,03 м) также принадлежал Ласицкене.

Чемпионка мира 2015 года выиграла четвёртый турнир подряд, уже когда взяла высоту 2 метра. Но продолжила бороться в секторе. Ласицкене попыталась побить мировой рекорд (2,09 м), но трижды сбила планку на высоте 2,10 м. Призёрами стали украинка Оксана Окунева и немка Мари-Лоренс Юнгфляйш (обе взяли высоту 1,90 м).

Ещё одна россиянка Ольга Муллина стала второй в прыжках с шестом, только по попыткам уступив американке Санди Моррис. Обе спортсменки взяли высоту 4,65 м.