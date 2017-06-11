Жильбер выиграл 2-й этап «Тура Швейцарии», Кюнг возглавил общий зачёт

Бельгиец Филипп Жильбер из команды Quick-Step Floors стал победителем второго этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии». Вторым стал новозеландец Патрик Бевин из Cannondale-Drapac, третьим француз Антони Руа из FDJ, финишировавшие в одно время с победителем.

Общий зачёт после двух этапов возглавляет швейцарец Штефан Кюнг из BMC, 1 секунду ему проигрывают австралиец Майкл Мэттьюс и голландец Том Дюмулен из команды Sunweb.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Швейцарии». 2-й этап. 172,7 км

1. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 4.22,36

2. Патрик Бевин (Новая Зеландия, Cannondale-Drapac) – то же время

3. Антони Руа (Франция, FDJ)…

61. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,30…

Общий зачёт

1. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) – 4.29,08

2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 0,01

3. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – то же время…

63. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,09.