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Братья Браунли выиграли этап Мировой серии по триатлону в Лидсе

11 июня 2017, воскресенье. 21:01. Другие

В Лидсе (Великобритания) прошёл четвёртый этап Мировой серии по триатлону. В мужских соревнованиях два первых места заняли хозяева — братья Браунли: двукратный олимпийский чемпион Элистер Браунли одержал победу, опередив Джонатана на 12 секунд. Третьим финишировал испанец Фернандо Аларза.

Среди женщин первенствовала Флора Даффи из Бермуд, опередив на полторы минуты американку Тэйлор Спиви. Третьей стала итальянка Алиса Бетто.

Триатлон. Мировая серия. Четвёртый этап. Лидс, Великобритания
Мужчины

1. Элистер Браунли (Великобритания) – 1:46.51.
2. Джонатан Браунли (Великобритания) – 1:47.03.
3. Фернандо Аларза (Испания) – 1:47.28.

Женщины

1. Флора Даффи (Бермуды) – 1:57.02.
2. Тэйлор Спиви (США) – 1:58.32.
3. Алиса Бетто (Италия) – 1:59.36.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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