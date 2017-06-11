Ефимова одержала третью победу на 1-м этапе серии «Маре Нострум»

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова одержала третью победу подряд на первом этапе плавательной серии «Маре Нострум», который завершился в Монте-Карло (Монако). После побед на дистанциях 100 и 200 м брассом россиянка первенствовала в спринтерском заплыве на 50 м.

В соревнованиях мужчин на той же дистанции третьим стал россиянин Кирилл Пригода. Первенствовал южноафриканец Камерон ван дер Бург.

Плавание. «Маре Нострум». Первый этап. Монте-Карло, Монако

Женщины. Брасс. 50 м

1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,23.

2. Енни Юханссон (Швеция) – 30,43.

3. Сатоми Сузуки (Япония) – 31,07…

10. Вера Калашникова (Россия) – 33,23…

12. Вероника Кучеренко (Россия) – 33,86.

Спина. 50 м

1. Холли Баррат (Австралия) – 27,66.

2. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,67.

3. Эмили Сибом (Австралия) – 27,85.

4. Анастасия Фесикова (Россия) – 27,93.

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Бруно Фратуш (Бразилия) – 21,78.

2. Ари Пекка Люкконен (Финляндия) – 21,90.

3. Бенжамин Проуд (Великобритания) – 21,99…

6. Алексей Брянский (Россия) – 22,49.

Брасс. 50 м

1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 26,99.

2. Фелипе Лима (Бразилия) – 27,16.

3. Кирилл Пригода (Россия) – 27,53…

5. Андрей Николаев (Россия) – 27,73…

7. Данила Доленко (Россия) – 28,41.