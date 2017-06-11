Крамник сыграл вничью с Накамурой на турнире Norway Chess

Все партии пятого тура шахматного супертурнира Norway Chess, который проходит в Ставангере (Норвегия), не выявили победителя. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной, Владимир Крамник разошёлся миром с лидером, американцем Хикару Накамурой.
Результаты остальных партий 5-го тура
Вишванатан Ананд (Индия) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5.
Магнус Карлсен (Норвегия) – Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.
Турнирное положение после 5-го тура
1. Накамура – 3,5 очка.
2-3. Аронян, Крамник – по 3.
4-7. Со, Гири, Каруана, Карякин – по 2,5.
8-9. Карлсен, Вашье-Лаграв – по 2.
10. Ананд – 1,5.