Ласицкене: думала, что прыгать на высоте мирового рекорда не так буднично

Мария Ласицкене (Кучина) прокомментировала свою победу на соревнованиях Мирового вызова в Хенгело, где, показав лучший результат сезона в мире (2,04 м) в прыжках в высоту, она пыталась побить мировой рекорд (2,09).

«В начале соревнований я была немного сонной и невнимательной, поэтому и взяла дебютную высоту 1,85 лишь со второй попытки. Это, конечно, мне урок на будущее, потому что нельзя так делать и надо сразу включаться в борьбу. Но постепенно я распрыгалась, даже несмотря на то что шёл небольшой дождик. Жаль, что девочки закончили выступать достаточно рано. Остальные высоты я брала уверенно и спокойно. Даже 2,04! И это меня удивило.

После чего мы решили попробовать попрыгать на высоте мирового рекорда. Никогда прежде в своей карьере я этого не делала. Причём получилось достаточно забавно: я показываю тренеру, что ставлю 2,10, а про себя думаю: неужели вот так всё просто делается, ты просто берёшь и ставишь эту пока никому недосягаемую высоту? Раньше думала, что это происходит не так буднично. Честно признаюсь, мне понравилось прыгать на 2,10! Считаю, что это огромный опыт, и мой тренер Геннадий Гарикович Габрилян того же мнения. Он доволен, что я покарабкалась там. Особого ажиотажа по поводу обновления личного рекорда и лучшего результата в мировом сезоне я не заметила. Все были поглощены разборками голландских бегуний. Так что я отпрыгала и просто ушла со стадиона. Допинг-офицерам я также оказалась неинтересна, к тому же они приходили ко мне пару дней назад, на следующее утро после старта в Риме. Единственное, я расписалась местным ребятишкам на постерах, но при этом продолжала указывать им свой предыдущий рекорд 2,03. Видимо, ещё не до конца поняла, что уже прыгнула выше.

В понедельник мы перебираемся в Турку, где у нас запланирован следующий старт. А 16-го числа впервые в нынешнем летнем сезоне выступлю в России на соревнованиях в Жуковском! Так что хочу пригласить всех любителей лёгкой атлетики к экранам 13-го числа (турнир в Турку покажет телеканал Eurosport), а 16-го — на стадион!» — приводит слова Ласицкене пресс-служба ВФЛА.