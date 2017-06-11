Кёрлингистка Моисеева стала невестой датского спортсмена

Чемпионка Европы 2016 года, двукратная чемпионка зимних Универсиад (2013 и 2015 годов) российская кёрлингистка Виктория Моисеева приняла предложение датского кёрлингиста Оливера Дюпона выйти замуж. 27-летний Дюпон на год старше своей избранницы. Моисеева в своих интервью не раз называла Дюпона своим молодым человеком.

«Я сказала «да» мужчине своей мечты», — написала скип женской борной России по кёрлингу Моисеева на своей странице в «Фейсбуке».

Фотография доступна на странице Виктории Моисеевой в «Фейсбуке».