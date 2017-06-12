Шахмурадов: не совсем понимаю, что произошло на ЧР с Братчиковой

Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов подвел итоги завершившегося в Каспийске чемпионата России.

«Если говорить о категориях до 48 и 53 кг, то это нормальная ситуация когда выигрывает то одна, то другая спортсменка. Они создают друг другу реальную конкуренцию. Впереди у нас есть два международных турнира в Польше и Испании, где мы будем проверять их мастерство. Должен заметить, что у Лексиной и Оршуш международного опыта мало. Но ничто не мешает им ярко проявить себя в борьбе за рубежом. Для нас это основной показатель их подготовки.

В тяжелом весе на данный момент Перепелкина лучшая – это было очевидно. Здесь она поборолась со всеми спортсменками, претендующими на лидерство в этой категории, и выиграла у всех уверенно. Кроме того, она неплохо борется со многими иностранцами. Она точно становиться сильным кандидатом на попадание в состав команды на чемпионат мира.

Лера Коблова поборолась спокойно и уверенно. Думаю, что она сейчас в форме процентов на 70.

В категории до 69 кг юная дебютантка турнира Ханум Велиева провела в Каспийске очень хороший турнир. Но в этом году ее задача хорошо побороться на первенствах Европы и мира среди юниоров, победить своих принципиальных соперниц юниорского уровня. Полноценно выступать во взрослых соревнованиях ей еще рано. Надо окрепнуть. Но эта девочка – наше будущее, ей есть куда двигаться. Не совсем понимаю, что произошло с Настей Братчиковой. Она попалась на прием и на этом все. Приятно порадовало выступление Валерии Лазинской. Нам импонирует агрессивный стиль борьбы Тражуковой, но как показывают соревнования, соперницы к нему приспосабливаются. В любом случае обе финалистки категории до 63 кг будут выступать на международных турнирах», — приводит слова Шахмурадова пресс-служба ФСБР.