Бьорндален сообщил, что надеется поохотиться на оленей

Легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален в своём Фэйсбуке поделился фотографией обеда с мясом дикого оленя, сообщив, что надеется вскоре сам поохотиться на животных в лесу. Второе фото, на котором норвежец пробует детское питание, он сопроводил подписью «Голод не тётка». Напомним, что Бьорндален прошлым летом женился на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой, а 1 октября у них родилась дочь, Ксения.



«Я стараюсь как можно чаще есть мясо диких животных. Сегодня мне приготовили моё любимое: мясо дикого оленя. К сожалению, это не моя добыча, но надеюсь, вскоре мне удастся и самому поохотиться. Вкуснятина!», — написал Бьорндален.



43-летний норвежец планирует принять участие в Олимпиаде-2018, которая будет для него седьмой в карьере.