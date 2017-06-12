Туганов опустился на 154-ю позицию в рейтинге FEI по конкуру

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по конкуру. Лучший из россиян Владимир Туганов опустился на 154-ю позицию. Лидером является американец Кент Фаррингтон. На второй позиции располагается представитель Германии Даниэль Дойссер, на третьей — американец Маклейн Уорд.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Конкур

1 (1). Кент Фаррингтон (США) — 3310.

2 (3). Даниэль Дойссер (Германия) — 2865.

3 (2). Маклейн Уорд (США) — 2852.

…

154 (146). Владимир Туганов (Россия) — 988.