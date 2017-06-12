Максимова: для мужского синхронного плавания решение МОК — удар под дых

Тренер российского микст-дуэта в синхронном плавании Гана Максимова прокомментировал информацию об отсутствии олимпийского статуса у этой дисциплины на Играх 2020 года в Токио. На чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года российский дуэт Александр Мальцев / Дарина Валитова завоевал золото и серебро.

«Для меня лично ситуация с непопаданием микст-дуэтов в программу Олимпиады в Токио была предсказуема. На мой взгляд, шансы были минимальны, учитывая стремление МОК к достижению так называемого гендерного баланса — попытки уравновесить количественное соотношение женских и мужских комплектов медалей. Микст-дуэты в синхронном плавании однозначно не вписываются в эту тенденцию, так как здесь всё наоборот — в традиционно женский вид спорта, хоть и исторически зарождавшийся как мужской, приходят мужчины. Так что в целом решение МОК логично, и в некоторой степени справедливо по отношению к некоторым дисциплинам, ожидавшим своей очереди уже много лет.

Другое дело, что для мужского синхронного плавания подобное решение — серьёзный удар под дых. Дело в том, что его низкий уровень развития на данный момент — это во многом следствие отсутствия мотивации у мальчиков и подростков приходить в этот вид спорта. Ведь до 2015 года состязания мужчин не были включены в программы никаких официальных международных стартов, а в большинстве стран — даже и национальных чемпионатов, как, например, в России. А зная ещё, через какую степень скептицизма приходится проходить мужчинам-синхронистам, становится очевидно, что олимпийский статус мог бы стать мощным толчком как для изменения критического отношения к факту присутствия мужчин в нашем виде спорта, так и для развития мужского синхронного плавания в целом. Но, к сожалению, этого не произошло», — цитирует Максимову «Р-Спорт».