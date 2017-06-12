Саблистка Позднякова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) стартовал чемпионат Европы по фехтованию. Российская саблистка Софья Позднякова вышла в четвертьфинал соревнований. В 1/8 финала она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:14.

Следующей соперницей россиянки станет итальянка Росселла Грегорио.

В 1/16 финала потерпели поражения россиянки Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня. 12 июня будут разыграны медали у рапиристов и саблисток в личных турнирах.