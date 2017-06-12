Саблистка Позднякова уступила в четвертьфинале чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российская саблистка Софья Позднякова не смогла пробиться в полуфинал соревнований, уступив представительнице Италии Росселле Грегорио со счётом 12:15.

В 1/16 финала турнира потерпели поражения россиянки Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня. 12 июня будут разыграны медали у рапиристов и саблисток в личных турнирах. Командные соревнования саблисток будут проведены 14 июня.