Рапирист Сафин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российский рапирист Тимур Сафин пробился в четвертьфинал соревнований. В 1/8 финала он победил представителя Польши Лешека Райского со счетом 15:9. За выход в полуфинал Сафин поспорит с чехом Александром Шупеничем.

Алексей Черемисинов проиграл французу Жереми Кадо (9:15), а Дмитрий Жеребченко — британцу Ричарду Крузу (10:15).

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня. 12 июня будут разыграны медали у рапиристов и саблисток в личных турнирах.