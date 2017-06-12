Рапирист Сафин пробился в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российский рапирист Тимур Сафин пробился в полуфинал соревнований, победив представителя Чехии Александра Шупенича со счётом 15:14.

За выход в финал олимпийский чемпион 2016 года, двукратный чемпион Европы поспорит с французом Жереми Кадо.

На стадии 1/8 финала из борьбы выбыли россияне Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня. 12 июня будут разыграны медали у рапиристов и саблисток в личных турнирах.