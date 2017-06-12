Бажина и Минибаев завоевали бронзу командного турнира ЧЕ по прыжкам в воду

В первый день чемпионата Европы по прыжкам в воду в Киеве (Украина) россияне Надежда Бажина и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях. Победили французы Лаура Марино и Матье Россе. Серебряными призёрами стали украинцы Виктория Кесарь и Александр Горшковозов.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина

Командные соревнования

1. Лаура Марино / Матье Россе (Франция) – 372,40.

2. Виктория Кесарь / Александр Горшковозов (Украина) – 366,55.

3. Надежда Бажина / Виктор Минибаев (Россия) – 366,10.