Легкоатлетка Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдёт 6 июля в Лозанне (Швейцария).

«17 июня Дарья будет выступать на турнире в словацком Саморине, а 6 июля её ожидает старт на этапе „Бриллиантовой лиги“ в Лозанне. Женские прыжки в длину входят также в программу следующего, лондонского этапа „Бриллиантовой лиги“, но там мы выступать не будем. В августе Клишина, естественно, примет участие в чемпионате мира. О том, какие другие турниры ждут Клишину перед главным стартом сезона, говорить пока преждевременно», — приводит ТАСС слова агента спортсменки Алексея Николаева.

Ближайшим турниром для Клишиной станет этап «Бриллиантовой лиги» 15 июня в Осло.