Саблистка Кахиани стала чемпионкой Европы, Позднякова проиграла в четвертьфинале

Грузинская саблистка Теодора Кахиани завоевала золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси. В финале Кахиани победила итальянку Росселлу Грегорио со счётом 15:8. Бронзовыми призёрами стали румынка Бьянка Паску и венгерка Лиза Пустаи.

Лучшая из россиянок Софья Позднякова дошла до четвертьфинала. В ходе соревнований Позднякова победила грузинку Лику Джиджиейшвили (15:6) и венгерку Анну Мартон (15:6), но в поединке за выход в полуфинал уступила Грегорио (12:15). На стадии 1/16 финала из борьбы выбыли Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова.