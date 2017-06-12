Российская чемпионка по синхронному плаванию предстала перед судом в Дубае

Российская чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию предстала перед судом в Дубае из-за того, что управляемый ею дрон случайно упал на полицейскую машину и повредил боковое зеркало, сообщает Gulf News.

23-летняя спортсменка совершала трёхдневную поездку в Дубай, когда 19 мая близ Дубайского международного финансового центра произошёл инцидент с дроном. Спортсменка, которая в настоящее время работает тренером по синхронному плаванию в Москве, потеряла контроль над беспилотником из-за разрядки аккумулятора. Дрон упал с большой высоты и разбился о боковое зеркало полицейской машины. Полицейские изъяли дрон, россиянка была взята под стражу, но позже отпущена под залог.

Спортсменке было выдвинуто обвинение в уничтожении собственности полиции. Россиянка, чьё имя не сообщается, предстала перед судом, но обвинение пока не предъявлено. Женщина расстроена затянувшимся судебным разбирательством, так как её виза скоро заканчивается, денег на оплату отеля больше нет, а также она может лишиться работы, если не вернётся из отпуска вовремя. И всё это из-за случайной разрядки батареи.