Комиссия МОК во главе с Жуковым посетила столицу Игр-2022

Координационная комиссия Международного олимпийского комитета во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым посетила столицу зимних Олимпийских игр — 2022 Пекин, сообщается на официальном сайте МОК. В числе 16 членов комиссии главу ОКР сопровождали президент КХЛ и экс-глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, а также президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Комиссия оценила ход подготовки Пекина к Играм и посетила олимпийские объекты, где будут проходить соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу и хоккею.

Пекин был избран столицей Олимпиады-2022 31 июля 2015 года во время 128-й сессии организации в Куала-Лумпуре (Малайзия). Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.