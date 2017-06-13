Олимпийская чемпионка Франклин не выступит на ЧМ-2017 по плаванию

Пятикратная олимпийская чемпионка Мисси Франклин, специализирующаяся в плавании на спине и вольным стилем, не выступит на чемпионате США и чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, который пройдёт с 14 по 30 июля. Зимой Франклин перенесла операции на обоих плечах из-за бурсита, и после разговора со своим тренером Дейвом Дюрденом 22-летняя спортсменка решила не форсировать восстановление.

«Мы решили не торопить события, потому что это может повлиять на качество лечения. В будущем я хочу долгое время рассчитывать на свои плечи. Я хочу вернуться в бассейн в необходимом для моего восстановления темпе. Если нужно, я сделаю этот шаг назад, чтобы затем сделать три шага вперёд. Я вернусь, когда почувствую, что могу работать в полную силу», — приводит слова Франклин NBC.