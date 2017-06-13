Бабиков: мне не хочется быть Фуркадом, хочу быть собой

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своих дальнейших планах и отметил, что не стремится походить на звёздного француза Мартена Фуркада.



«У меня нет кумиров, нет людей, которым я хотел бы подражать. Конечно, сейчас лучший спортсмен – Мартен Фуркад. Но я бы не хотел быть Фуркадом. Я хотел бы быть собой, со своими победами, на своём жизненном пути. Хочу просто достичь максимума, на который способен мой организм и я сам. Каким будет этот максимум, пока не знаю. Для меня главное — реализовать всё, на что я способен.



Спортивный век недолог. Для себя я поставил такую цель – ближайшая Олимпиада и следующая. Потом уже можно будет определиться, пора завязывать со спортом или нет. Всё зависит от ситуации в мировом биатлоне и моей личной жизни. Чем заниматься потом – вопрос трудный. Время покажет. Хочется путешествовать. Мы очень много ездим по миру, но ничего практически не видим. Иногда сидим у горы целый месяц, а потом выясняется, что за этой горой красота невероятная. Думаю, моё будущее однозначно будет связано с любительским спортом. Хочу пробежать ультрамарафон – 100 км кроссом и Ironman. Для меня это всё очень интересно», — цитирует Бабикова «Собкор02».