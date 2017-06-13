Норвежскую тяжелоатлетку Касирье дисквалифицировали на 2 года за мельдоний

Антидопинговый комитет НОК Норвегии принял решение дисквалифицировать тяжелоатлетку Рут Касирье на два года за употребление мельдония, сообщает ABC Nyheter. Дисквалификация продлится до 21 июля 2018 года.

Допинг-тест был проведён 14 октября 2015 года. Концентрация мельдония в пробе Рут составила 1,3 мкг/мл. По словам спортсменки, она самостоятельно не принимала запрещённый препарат, но он попал в её организм в результате лечения от малярии в Уганде в конце 2015 года.

Касирье была знаменосцем сборной Норвегии на Олимпиаде 2008 года в Пекине.