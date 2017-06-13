Биатлонист Лапшин порвал переднюю крестообразную связку, играя в футбол

Биатлонист Тимофей Лапшин, сменивший гражданство с российского на южнокорейское, сообщил, что получил травму и пропустит от четырёх до шести месяцев. 29-летний спортсмен дважды побеждал на этапах Кубка мира в составе сборной России в эстафете, а также был вторым и дважды третьим в личных гонках.

«Я немного потерялся, но это связано с очень неприятным обстоятельством. 1 мая, когда был дома у родителей, решил очередной раз поиграть в футбол, в игре оступился, и был очень громкий двойной хруст, я сначала подумал, что это просто сустав вышел и встал на место, но когда боль не проходила долго, понял, что, наверно, не всё так хорошо. Сделал МРТ уже в Москве. Доктор сразу сказал, что нужна операция, так как полный разрыв передней крестообразной связки. Я не мог поверить, что это произошло именно со мной! Ведь я столько лет играл в футбол и никаких проблем не имел.

10 мая я полетел в Корею, а уже 12-го числа сделали операцию. Операция прошла хорошо, сейчас прохожу реабилитацию, и с каждым днём становится лучше, но, к сожалению, этот процесс не быстрый. Врачи говорят, что полная реабилитация составит от 4 до 6 месяцев, но, бывает, всё протекает немного быстрее. Будем надеяться, что всё будет именно так. Скажу одно: что нас не убивает — делает нас только сильнее! Поэтому идём дальше несмотря ни на что!» — написал Лапшин в своём «инстаграме».