Чичерова: у Ласицкене очень кайфовый период, чтобы реализовываться

Олимпийская чемпионка Игр 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту россиянка Анна Чичерова оценила выступление чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене в нынешнем сезоне. На прошедшем этапе Мирового вызова в Хенгело (Нидерланды) Мария, выступающая под нейтральным флагом, победила с лучшим результатом сезона в мире — 2,04 м.



«Люди разные, у каждого свой характер. Мне было очень трудно выходить на 2,10 м, а Маше – легко. Возможно, дело в том, что мы подошли к этому рубежу в разных возрастных категориях. Я в свои 25 лет пережила немало травм и феноменальную серию из четырёх стартов за 2 м даже представить себе не могла.



Для меня попытки на 2,03-2,05 м всегда требовали больших физических и эмоциональных затрат. И чем старше я становилась, тем было труднее. А Машина удаль меня поражает. Значит, они с тренером так грамотно выстроили подготовку, и она настолько соскучилась по прыжкам. Но ее нынешние попытки просто восхищают. То, что делает Маша сейчас – это очень круто.



У Маши очень кайфовый период, чтобы реализовываться. И по возрасту, и по ситуации. Это должно вдохновлять. Она просто делает то, что ей нравится, и поэтому это получается так красиво», – цитирует Чичерову «Спорт-экспресс».